Roma: Corbucci (Pd), si vieti concerto nazirock, intervenga Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i cittadini del Municipio III "c'è sconcerto nell'apprendere del concerto con band nazifasciste che inneggiano a Priebke e al potere bianco e che dovrebbe svolgersi sabato a Roma in Municipio III in via dei Prati Fiscali" nella sede di un'associazione "fondata da un ex Nar condannato per la strage di Bologna". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, consigliere del Pd in Assemblea capitolina. "Insieme con l'amministrazione del Municipio III chiediamo con forza l'intervento del ministro dell'Interno Piantedosi e del prefetto di Roma affinché intervengano per impedire una manifestazione provocatoria che insulta la memoria del nostro territorio e rischia di ingenerare problemi di sicurezza pubblica", conclude. (Rer)