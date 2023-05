Camera: De Corato, onorato per essere stato scelto come componente della Commissione Antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto onorato per essere stato scelto come componente della Commissione Antimafia. Il tema dell'antimafia mi sta da sempre a cuore. Me ne sono occupato anche a lungo, quando da Assessore mi venne assegnata la delega ai beni confiscati alla mafia in Regione Lombardia e quando facevo parte della Commissione regionale antimafia. Essere ora nella Commissione parlamentare Antimafia è un ruolo importantissimo: Voglio portarci le istanze della mia regione che è un territorio con un alto tasso di infiltrazioni criminali e mafiose. Ringrazio chi mi ha scelto per la fiducia che ha riposto". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. (Com)