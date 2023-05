Roma: Baglio-Zannola (Pd), inammissibile concerto nazirock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sconcerta apprendere che nei prossimi giorni nella Capitale potrebbe esibirsi un gruppo che si ispira apertamente al nazifascismo". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola. "Da notizie di stampa, infatti, il gruppo skinhead dovrebbe tenere un concerto il prossimo sabato in via dei Prati Fiscali", aggiungono. "Riteniamo inammissibile che Roma, città antifascista, che ha sofferto le ferite della dittatura nazifascista - proseguono - possa ospitare il concerto di una band che dedica una canzone al criminale di guerra Priebke e tra i tanti riferimenti all'ideologia suprematista ha nel suo repertorio slogan come potere bianco. Ci auguriamo che il ministro dell'Interno Piantedosi impedisca lo svolgimento di un evento che oltraggia Roma e la sua memoria". (Rer)