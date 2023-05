Roma: presidente Municipio III, appello a Piantedosi e prefetto, stop a concerto nazirock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, ha rivolto "un appello al ministro dell'Interno Piantedosi e al prefetto di Roma, affinché valutino seriamente il divieto di svolgimento del raduno nazirock a Prati Fiscali". È quanto si legge in una nota del minisindaco Marchionne. "È un fatto gravissimo e insopportabile. A poca distanza da questo appuntamento si trovano i luoghi in cui furono assassinati dai neofascisti Valerio Verbano e il giudice Mario Amato, le case da cui furono rastrellati i giovani operai Antonio Pistonesi e Renzo Piasco, finiti alle Fosse Ardeatine. Non possiamo permettere che chi esalta il nazifascismo, il criminale di guerra Priebke e il razzismo trovi il modo di esibirsi a Roma", conclude. (Rer)