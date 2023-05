Roma: Ferrara (M5s), Piantedosi e Prefetto vietino concerto band nazifasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esibizione di alcuni gruppi musicali di ispirazione neofascista in programma sabato in via dei Prati Fiscali è un qualcosa di estremamente inaccettabile. Roma è una città assolutamente contraria ai disvalori del fascismo e non può in alcun modo essere oltraggiata da chi osanna, con atteggiamenti di inquietante fanatismo, un regime che ha portato soltanto morte e distruzione". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara. "In coerenza con quanto fatto da noi durante la precedente Amministrazione, ci opponiamo fermamente a una manifestazione che di artistico ha ben poco e che sembrerebbe soltanto un modo per offendere, in maniera del tutto provocatoria, la memoria storica della nostra città - aggiunge Ferarra -. L'appello che rivolgiamo al ministro Piantedosi e al Prefetto è quello di impedire che questo scempio possa avere luogo e turbare la sensibilità dei cittadini".(Rer)