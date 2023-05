Roma: Marotta (Avs), chi ha potere blocchi concerto nazirock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "città medaglia d'oro per la Resistenza, non può e non deve svolgersi il concerto di una band che inneggia al nazifascismo, con brani che contengono slogan per Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine". Lo dichiara in una nota il consigliere di Alleanza verdi sinistra in Consiglio regionale, Claudio Marotta. "Un'assurdità che mi auguro venga bloccata da chi ha il potere per farlo. Rigurgiti di questo tipo devono essere respinti con determinazione e senza indugio, perché Roma e il Paese intero non ne sentono davvero il bisogno", conclude.(Com)