- Roma "è orgogliosamente antifascista. È intollerabile qualsiasi ritorno nostalgico a un passato che ha prodotto solo orrore. Chiediamo al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di bloccare il concerto di un gruppo musicale che si ispira al nazifascismo in programma sabato in via dei Prati Fiscali". Lo scrive sui social la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. (Rer)