Energia: Buck (Ahk Italien), Germania interessata a partenariato con Italia

- L'Italia "è molto importante per l’Europa e per la Germania" nell'ambito energetico, per questo "merita di essere considerato come un progetto europeo, sviluppando vicino ai gasdotti nuove catene di valori per nuove fonti energetiche, infatti anche su questo settore la Germania "è interessata ad un partenariato con l’Italia". Lo ha detto a "Nova" Jörg Buck, Consigliere Delegato Ahk Italien, evidenziando che per la Germania "rispetto all’import dell’energia c’è solo un limite che è chiaro, ovvero che non importiamo il gas dalla Russia". Il tema energetico "è anche argomento della camera di Commercio Italo-tedesca, il nostro partenariato è passato a una partnership industriale" ha sottolineato Buck, per cui ha senso "collaborare anche sul mercato energetico". L'Italia, infatti, "con le tante alleanze con l’Africa del Nord e le infrastrutture esistenti", per Buck "potrebbe servire come un hub europeo energetico". Buck ha ricordato, concludendo, che "ovviamente per noi l’idrogeno, in particolare verde, giova un ruolo chiave". (Rem)