Imprese: nel Lazio dal 2008 l'export è cresciuto del 223 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- L'export nel Lazio è cresciuto del 223 per cento dal 2008. Nel 2022 l'economia del Lazio ha subito una fase di espansione in vari settori, con un pieno recupero del Pil ai livelli pre Covid, posizionandosi come seconda Regione italiana per startup innovative e tra le prime per digitalizzazione. Questo è quanto emerso dall'incontro dal titolo "Scenario e trend economico regionale. Distretti industriali e poli tecnologici del Lazio", promosso da Intesa Sanpaolo, tenutosi presso la sede della Camera di commercio di Roma, nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma. (segue) (Rer)