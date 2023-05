Imprese: nel Lazio dal 2008 l'export è cresciuto del 223 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Secondo lo studio la ricerca sui Distretti industriali e sui poli tecnologici del Lazio curata dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, il Lazio presenta un'incidenza più elevata del settore terziario nel suo tessuto economico, con un peso sul valore aggiunto regionale dell'84 per cento, mentre per l'Italia si ferma al 73 per cento. Una vocazione industriale più elevata si riscontra nelle province di Latina e Frosinone, con un peso del valore aggiunto dell'industria sul totale regionale superiore al 25 per cento (Roma al 12 per cento, Rieti e Viterbo circa 15 per cento). Gli addetti nelle grandi imprese sono circa il 16 per cento sul totale, una percentuale molto maggiore rispetto alla media italiana (10 per cento).