Imprese: nel Lazio dal 2008 l'export è cresciuto del 223 per cento (3)

- L’elevata presenza dei servizi influisce sulla propensione all’export, che è pari al 16 per cento contro una media italiana del 30 per cento. L’export è molto cresciuto dal 2008 (+223 per cento), più della media italiana (+169 per cento). La farmaceutica è il primo comparto per export della Regione (12,6 miliardi) e per crescita (+9,5 miliardi dal 2008 ad oggi). Seguono Chimica, con un totale export di 2,8 miliardi nel 2022, Metallurgia (2,6 miliardi) e Aerospazio (1,8 miliardi). Per il 2022 si stima un pieno recupero dei livelli di Pil pre pandemia, anche grazie al contributo di turismo, costruzioni e agro-alimentare. (segue) (Rer)