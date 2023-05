Imprese: nel Lazio dal 2008 l'export è cresciuto del 223 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai poli tecnologici, la vocazione all’export si evidenzia anche nei due distretti manifatturieri tradizionali presenti nella Regione. Per quanto riguarda la Ceramica di Civita Castellana, localizzato a Viterbo, le esportazioni hanno raggiunto nel 2022 i 130 milioni di euro (+7,8 per cento tendenziale, +21,8 per cento rispetto al 2019). L’altro distretto è nel settore agro-alimentare: l’Ortofrutta dell’Agro-Pontino, localizzato nella provincia di Latina, che nel 2022 ha totalizzato 210 milioni di export (+2,7 per cento tendenziale, +4 per cento rispetto al 2019). (segue) (Rer)