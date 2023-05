Imprese: nel Lazio dal 2008 l'export è cresciuto del 223 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati indicano un consolidamento della ripresa, in un clima di crescente fiducia e riattivazione degli investimenti. Il Lazio si contraddistingue ancora una volta per resilienza e capacità di interpretare il cambiamento, grazie alla forza dei distretti, alla propensione all’export e alla presenza di comparti ad alto potenziale come la space economy, gli integratori alimentari, la farmaceutica”, ha affermato Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo. “Per una ripresa che sia pienamente strutturale e diffusa le priorità dei prossimi mesi ed anni saranno la digitalizzazione, gli investimenti in fonti rinnovabili, un’adeguata gestione del passaggio generazionale e un forte investimento in capitale umano”, ha concluso Gabrielli. (segue) (Rer)