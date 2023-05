Imprese: nel Lazio dal 2008 l'export è cresciuto del 223 per cento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelli presentati oggi da Intesa Sanpaolo “sono dati positivi che, uniti a quelli sulla crescita del numero di imprese, con Roma prima in Italia, insieme a quelli sull’aumento dell’occupazione, confermano l’attuale momento di ripresa economica dopo una fase molto difficile caratterizzata dalla pandemia”, ha affermato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. “Pandemia che è stata, per Roma e per il Lazio - ha aggiunto - un punto di rottura rispetto alle inerzie precedenti. Le imprese hanno investito nell’innovazione e nella digitalizzazione e, come dimostrano i dati dell’export, in una maggiore apertura ai mercati internazionali. Ora, bisogna continuare a lavorare insieme, in una logica di leale e fattiva collaborazione istituzionale, per consolidare e rendere strutturali questi segnali di crescita”, ha concluso Tagliavanti. (Rer)