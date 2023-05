Usa: senatrice democratica Dianne Feinstein ha avuto complicazioni mediche dopo la malattia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Dianne Feinstein, tornata al Congresso la settimana scorsa dopo più di due mesi di assenza causata da un attacco di herpes zoster, a febbraio, ha sofferto una serie di complicazioni legate alla malattia. La senatrice della California, 89 anni, è arrivata al Senato in sedia a rotelle, con evidenti difficoltà motorie al lato sinistro del viso e con un occhio quasi chiuso. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che la sua condizione è dovuta ad una serie di complicanze sofferte durante il ricovero ospedaliero. La malattia avrebbe colpito anche il viso e il collo, causandole problemi alla vista e di equilibrio e una condizione di paralisi facciale, nota come sindrome di Ramsay Hunt. In aggiunta, la malattia ha fatto sviluppare alla senatrice una encefalite piuttosto grave: una condizione che può determinare problemi di memoria, difficoltà ad articolare le parole, disordini del sonno, confusione e frequenti mal di testa. La condizione della senatrice, la quale ha precedentemente annunciato che non si ricandiderà per il suo seggio nel 2024, rafforza i dubbi in merito alla sua capacità di continuare a lavorare in Senato, alla luce dei suoi impegni in commissione Giustizia. (Was)