Decreto Bollette: Cavo (Nm), misure focalizzate su energia, sanità e fisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "ha abbandonato gli incentivi a pioggia per focalizzare le risorse individuando le fasce di popolazione più fragili, dimostrando giustizia e attenzione ai problemi reali del Paese. Le misure, chirurgiche appunto, prevedono tra le altre un miliardo di euro a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per il riscaldamento, agevolazioni sulle tariffe elettriche alla famiglie economicamente svantaggiate, l'aumento a 30 mila euro dell'Isee per le agevolazioni alle famiglie con almeno quattro figli a carico. Analitiche le disposizioni per i crediti d'imposta a aziende energivore e non e per le startup innovative". Lo ha detto, nella sua dichiarazione di voto finale sul decreto legge Bollette, la deputata di Noi moderati, Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera. "Come Noi moderati abbiamo messo l'accento sull'impatto dei rincari energetici sulle scuole paritarie, in un ordine del giorno abbiamo chiesto e ottenuto dal governo l'impegno ad aumentare il fondo che le sostiene - ha aggiunto la parlamentare -. In materia sanitaria, importante il fondo per il payback per i dispositivi medici, le nuove misure per sopperire alle carenze di organico nei pronto soccorso, l'attenzione alla sicurezza del personale degli ospedali con posti di Polizia nelle strutture". (Rin)