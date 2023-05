© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessora alle Politiche giovanili Martina Riva interviene al "No Filter Tour", organizzato da ScuolaZoo. L'evento prevede speech, interviste e performance sul tema dell'autoaccettazione e del benessere psicologico e digitale. Partecipano, inoltre, la pediatra vicepresidente dell'Associazione C.A.S.A. (Costruire, accogliere, sostenere, accompagnare) e autrice di Uppa Elena Mozzo e l'artista Rosa Chemical.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 10:30)L'assessora allo Sport Martina Riva prende parte all'evento "Salute - Direzione Nord", intervenendo al panel dal titolo "Lo sport come cultura diffusa di difesa della salute".Fondazione Stelline, corso Magenta, 61 (ore 11)Conferenza stampa di Fratelli d’Italia sulla fiera “Wish for a baby” per chiedere che vengano adottate tutte le misure necessarie per assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli orientamenti e alle disposizioni legislative vigenti.Via Marino, 7 (ore 15:30)L'assessore al Bilancio e Patrimonio Emmanuel Conte è presente alla cerimonia di consegna del Premio Vigna d'Argento - Edizione Milano 2023 promosso dall'associazione salentina Città della Musica.Palazzo Marino, sala Alessi, piazza Scala, 2 (ore 17:30)REGIONEL'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini partecipa al convegno "Terzo settore e professioni liberali al servizio degli enti no profit".Palazzo Lombardia, sala Biagi, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9)Il presidente Attilio Fontana interviene al Convegno "Salute Direzione Nord"Fondazione Stelline, Corso Magenta 61 (ore 10)Il presidente Attilio Fontana interviene al Forum InvestopiaPrincipe di Savoia, Piazza della Repubblica, 17 (ore 11)L'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, su delega del presidente Attilio Fontana, e l'assessore regionale a Enti locali, montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori partecipano all'Assemblea generale della Libera associazione Agricoltori Cremonesi. All'appuntamento è presente anche e il sottosegretario alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.Cremona Fiere, sala Stradivari, piazza Zelioli Lanzini, 1 - Cremona (ore 11)VARIEInvestopia Europe, primo evento satellite della piattaforma di investimento nata negli Emirati Arabi. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting; Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Edmondo Cirielli, vice Ministro Affari esteri e cooperazione internazionale; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze (in video collegamento), Daniela Santanchè, ministro del turismo e Abdullah bin Touq al Marri, ministro dell'economia degli Emirati Arabi Uniti.Hotel Principe di Savoia, piazza Duca d'Aosta, 14 (ore 8:45).Diciannovesima edizione di Salute Direzione Nord: al centro il futuro della medicina e del SSN con istituzioni, clinici, associazioni pazienti e aziende. Intervengono, tra gli altri: Orazio Schillaci Ministro della Salute; Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani; Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte; Andrea Gibelli Presidente FNM; Guido Bertolaso Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Arianna Censi Assessora alla Mobilità Comune di Milano; Enrico Pazzali Presidente Fondazione Fiera Milano; Marco Osnato Presidente Commissione VI, Camera dei Deputati; Pierfrancesco Majorino Componente Commissione VII, Regione Lombardia.Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 9:30)Conferenza "1923–2023. Il futuro del design italiano: gli ISIA e l'alta formazione artistica a un secolo dalla prima Biennale". Interviene Marco Sammicheli, curatore settore design, moda e artigianato di Triennale Milano e Direttore del Museo del Design Italiano.Villa Reale, Viale Brianza, 1, Monza (ore 9:45)Evento "Il cammino di San Colombano". Partecipano gli europarlamentari Patrizia Toia e Massimiliano Salini e il vicesindaco della città metropolitana di Milano Francesco Vassallo.Palazzo Isimbardi, Corso Monforte, 35 (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione della commissione dell'opera Il Nome della Rosa di Francesco Filidei.Teatro alla Scala, Ridotto dei Palchi, Via Filodrammatici, 2 (ore 11:30)Presentazione del sondaggio condotto da YouTrend su base nazionale per la Fondazione Pensiero Solido, dal titolo "Gli italiani e l'intelligenza artificiale. Cosa ne pensano, cosa si aspettano".Arena Cariplo Factory, Via Bergognone angolo via Tortona, 34 (ore 14:30)Presentazione del libro "12 dicembre 1969. La perdita dell'innocenza" di Luigi Lusenti e Fabio Sottocornola, riguardante la strage di piazza Fontana.Oltre agli autori, intervengono Angelo Loghi di Anpi e Daniela Bodini del Direttivo del Circolo del Pd.Circolo Pd Rigoldi-Niguarda, via Hermada, 8 (ore 18) (Rem)