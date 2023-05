Decreto Bollette: De Palma (FI), diamo risposte concrete a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi segniamo un nuovo passo avanti lungo il cammino che questa maggioranza ha scelto di percorrere, con l'obiettivo di rilanciare il Paese e di sostenere il suo sviluppo economico, sociale e culturale. Con questo decreto vengono adottate e prorogate misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, introducendo disposizioni concrete per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, norme per rilanciare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, e misure in materia di adempimenti fiscali". Lo ha affermato Vito De Palma, deputato di Forza Italia, intervenendo in dichiarazione di voto in Aula a Montecitorio sul decreto legge Bollette. Si prevedono "misure volte consolidare il bonus sociale destinato ai cittadini che presentano specifici requisiti di reddito e si trovano in una condizione di disagio economico", ed "è stata ampliata la platea di famiglie numerose che possono accedere alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica intervenendo sulle soglie Isee", ha spiegato il parlamentare, che ha aggiunto: "Il periodo pandemico ha messo in luce le debolezze del Sistema sanitario nazionale, prima tra tutte le carenze di organico. Questo decreto cerca di individuare soluzioni nel breve periodo che possano costituire la base sulla quale costruire una maggiore efficienza della sanità. Altre misure sono previste per agevolare il rapporto tra fisco e contribuente, riducendo la pressione fiscale e semplificando gli adempimenti, e con lo scopo prioritario di arrivare a un fisco amico. Nel corso dell'esame in commissione, Forza Italia ha voluto, in maniera responsabile, contribuire a migliorare il provvedimento: con un emendamento, è stata introdotta la possibilità di garanzia diretta dell'Ismea per finanziamenti a micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca che intendono investire per il raggiungimento dell'autosufficienza energetica e per la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, mediante la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. e con un mio emendamento è stata stanziata una somma di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare l'operatività della fondazione 'Istituto di ricerche tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile', con sede a Taranto. Vogliamo agire dando risposte concrete ai bisogni dei cittadini e del Paese", ha concluso De Palma, annunciando il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. (Rin)