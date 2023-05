Usa-Moldova: firmato accordo bilaterale per il trasporto aereo e l’aviazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa per le Risorse, Richard Verma, ha firmato insieme alla ministra delle Infrastrutture della Moldova, Lilia Dabija, il primo accordo “cieli aperti” per il trasporto aereo tra i due Paesi, alla presenza del capo del governo di Chisinau, Dorin Recean. L’accordo, firmato durante una cerimonia organizzata nella capitale moldava, rappresenta la base per la cooperazione bilaterale nel campo dell’aviazione civile, e prevede la rimozione delle restrizioni relative alla frequenza dei servizi; diritti per le rotte aperte; un regime più libero per i voli charter; e nuove opportunità di collaborazione nel settore. L’accordo, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, rafforzerà la cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi, creando nuove opportunità per le rispettive aziende e compagnie aeree e promuovendo il turismo. (Was)