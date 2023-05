Governo: Bellucci, reddito alimentare in dirittura d’arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il varo del decreto che attuerà il reddito alimentare è ormai prossimo. Si tratta di un provvedimento che sto seguendo - in qualità di viceministro con specifiche deleghe alle politiche sociali - con grande attenzione, coinvolgendo tutte le realtà del Terzo settore in prima linea in materia di aiuti alimentari e rispondendo alla necessità di favorire quel coordinamento che mancava da tempo. Contrastare la povertà alimentare ha un duplice risvolto, poiché è sia uno strumento di welfare che di sostenibilità dato che può contribuire a ridurre lo spreco alimentare". Lo ha dichiarato l'onorevole di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenendo a Rai Isoradio. (Rin)