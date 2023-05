Roma: Marchionne-Corbucci (Pd), su centro anziani Valli da Giunta Raggi solo cassonetti vuoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Lasciano esterrefatti le parole dei gruppi capitolini del M5s e della lista civica Raggi sulla tanto attesa ricostruzione del centro anziani del Parco delle Valli a Conca d'Oro, distrutto da un incendio nel 2019". Lo dicono in una nota Riccardo Corbucci e Paolo Marchionne del Pd. "Da allora nessuno ha dimenticato le promesse dell'ex sindaca Virginia Raggi sulla tempestiva ricostruzione. Tutti conosciamo cosa è accaduto nella realtà, quando al momento dell'insediamento del sindaco Gualtieri, alla fine del 2021 nemmeno l'iter della progettazione era stato concluso. Di fatto abbiamo dovuto riprendere dall'inizio il percorso della progettazione ed oggi siamo pronti ad adeguare lo stanziamento per la ricostruzione, essendo largamente insufficiente quello previsto dalla precedente amministrazione (che infatti non aveva nemmeno il progetto). Alla fine di questo nostro impegno, che ha riguardato tutti, dal Municipio alla Giunta Capitolina, come detto dal Sindaco Gualtieri, a breve saremo pronti a dare inizio ai lavori di ricostruzione del centro anziani Valli. Forse allora i consiglieri del M5s e della lista civica Raggi riusciranno a fare i conti con la realtà?".(Com)