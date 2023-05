Egitto: tasso di disoccupazione stabile nel primo trimestre oltre il 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Egitto è leggermente calato nel primo trimestre del 2023 al 7,1 per cento, rispetto al 7,2 per cento dell'ultimo trimestre del 2022. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche. Prosegue un lieve calo della disoccupazione nei due ultimi trimestri, rispetto al terzo trimestre del 2022, quanto si era attestata al 7,4 per cento. Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane è stato del 10,3 per cento, rispetto al 4,7 per cento nelle aree rurali, durante il primo trimestre del 2023. Il numero dei disoccupati è diminuito nel primo trimestre di quest'anno a due milioni e 171mila persone, rispetto ai due milioni e 185mila persone del trimestre precedente. La forza lavoro in Egitto è aumentata dello 0,7 per cento durante il primo trimestre di quest'anno, pari a 30,5 milioni di persone, rispetto ai 30,3 milioni di persone nel quarto trimestre del 2022. Il numero degli occupati è aumentato di 241.000 unità durante il trimestre in corso rispetto al trimestre precedente e i disoccupati sono diminuiti di 14.000, il che ha portato ad un aumento della forza lavoro di 227.000 unità. (Cae)