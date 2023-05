Maltempo: Crosetto, orgoglioso del lavoro che sta facendo lo Stato senza colore politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto orgoglioso del lavoro che sta facendo lo Stato, cioè le forze di Polizia , armate, Vigili del fuoco, gli Interni, la Protezione civile. Lo Stato senza magliette, senza colore politico, che è fatto di centinaia di migliaia di uomini e donne che sono pronti a partire a qualunque ora del giorno e della notte per andare a portare soccorso dove serve. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto durante la visita allo stand dell’Emilia Romagna al Salone del libro di Torino, commentando l’emergenza alluvione. “L’impegno è quello di portare in sicurezza e in salvo tutte le persone che ne hanno bisogno e di dare un tetto alle persone che hanno perso tutto e poi pensare in seguito di recuperare le case e ridare a tutti il tetto che in questo momento non hanno. Questa è una delle cose che in Italia da sempre funziona meglio nel momento del bisogno e anche questa volte questi uomini e donne stanno dando una grande prova portando sollievo a una Regione ferita in profondità”, ha concluso Crosetto. (Rpi)