Toscana: Lega, 3 miliardi euro da Mit per opere infrastrutturali

23 luglio 2021

Grazie al buon lavoro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nasce un protocollo d'intesa per disciplinare le modalità di realizzazione di importanti opere infrastrutturali sul tutto il territorio toscano, sottoscritto con il presidente Eugenio Giani e l'amministratore delegato della società Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. Parliamo di 3 miliardi di euro per opere come l'ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A11 nel tratto Firenze - Pistoia, l'ampliamento dell'Autostrada A1 nel tratto Incisa - Valdarno, la riqualifica delle carreggiate esistenti e redirezionamento delle stesse verso nord nell'ambito dell'ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Firenze nord, il restauro e la valorizzazione ambientale a corredo dei lavori di adeguamento dell'Autostrada A1 afferenti ai lotti 12 e 13 della Variante di Valico (A2 e A1+A3). Ennesima dimostrazione di come, sul tema delle infrastrutture, Matteo Salvini al Mit, con il suo lavoro, non solo riesce a collegare meglio il nostro Paese, ma anche a fare squadra con gli amministratori locali e regionali di ogni colore, superando le divisioni politiche". Lo dichiarano i parlamentari toscani della Lega Andrea Barabotti, Claudio Borghi, Elisa Montemagni, Tiziana Nisini, Manfredi Potenti ed Edoardo Ziello. (Rin)