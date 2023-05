Imprese: Buck (Ahk Italien), ci auguriamo sostegno economico e politico per transizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fattori di rischio per le aziende tedesche in Italia “osserviamo ancora il problema dell’energia e delle materie prime e la mancanza del personale qualificato”. Per mettere a terra i progetti Pnrr sulla transizione digitale e verde, “ci auguriamo un supporto politico e economico” evidenzia Jörg Buck, Consigliere Delegato Ahk Italien. Secondo il sondaggio "AHK World Business Outlook", il 54,7 per cento osserva la mancanza di personale qualificato mentre è in calo la percentuale sul timore del prezzo dell'energia paro al 44,5 per cento. Una stabilizzazione del mercato energetico, dunque, permette alle aziende di tornare a focalizzarsi sulla transizione verde e digitale, e in quest’ottica ritorna il problema delle competenze, scivolato in secondo piano nel 2022. Nei prossimi anni, la transizione verde e digitale è considerata “una delle sfide principali” sottolinea Buck, che aggiunge “è importante che si vada avanti e vedere una implementazione importante”. Tra le sfide in Italia “c’è l’infrastruttura, che occorre per la digitalizzazione, per farlo bisogna snellire i progetti e assicurare una infrastruttura valida per le aziende, perché nel futuro i macchinari hanno bisogno di comunicare tra di loro” sostiene Buck. Le aziende “hanno già iniziato con il piano “Industria 4.0”, hanno fatto i primi passi verso questa direzione, ora c’è bisogno del prossimo step: digitalizzare il business model e i processi aziendali per approfittare degli investimenti fatti in passato e che devono ancora essere fatti – conclude -. Ma occorre ripensare e reinventare il modello business per mantenere la competitività delle eccellenze italiane”.(Rem)