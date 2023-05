Sanità: Baffi (Fd'I), buoni riscontri su Punti Unici d'Accesso e infermieri in Case Comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Case di Comunità attivate in Lombardia nel 2022 sono 105, mentre gli Ospedali di Comunità sono 28. Rispetto al totale proposto (216 Case di Comunità e 71 Ospedali di Comunità) è stato completato il 52 per cento del target (il 56 per cento per le Case di Comunità e il 38 per cento per gli Ospedali di Comunità). Obiettivo, quindi, raggiunto in quanto il 40 per cento delle Case e degli Ospedali di Comunità, previsti dal Pnrr, doveva essere realizzato entro il 2022. Il 60 per cento, invece, dovrà essere completato entro il 2024 (il 30 per cento entro fine 2023 e il 30 per cento entro il 2024). Nell’80 per cento delle Case di Comunità sono presenti poliambulatori. Poi Consultori (45 per cento), Unità Operative di Neuro Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (15 per cento), Sert/Noa (13 per cento), Dialisi (11 per cento), Centri Psico Sociali (10 per cento), Ambulatori psichiatria (8 per cento), Centri diurni (7 per cento), Presidi Ospedalieri Territoriali (6 per cento). Tra gli ulteriori servizi erogati il principale è la diagnostica per immagini e la terapia fisica e di riabilitazione presenti in un terzo della Case di Comunità (27 per cento). Seguono i punti prelievi (11 per cento), il servizio vaccinale (5 per cento) e l’assistenza domiciliare integrata (5 per cento). Un focus è stato dedicato ai finanziamenti previsti dal PNRR. Sulla realizzazione delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali sono stati investiti 670 milioni di euro. Di questi 460 milioni sono a carico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre poco più di 207 milioni sono finanziati da Regione Lombardia. L’investimento per l’acquisto e il rinnovo del parco tecnologico e digitale degli Ospedali e per migliorare la sostenibilità delle strutture è di 785 milioni di euro: 714 milioni a carico del Pnrr e 43 milioni dal bilancio regionale. (Com)