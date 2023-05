Maltempo: Crosetto, nessuno può prevedere delle perturbazioni di questo tipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno può prevedere delle perturbazioni di questo tipo. Quando succedono queste cose: tanto siamo bravi ad aiutare tanto siamo bravi a fare polemiche. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando le polemiche sull’alluvione in Emilia Romagna. “Leggo che tutti sono bravi col senno di poi, tutti bravi a criticare. Purtroppo abbiamo ferite in Italia che si possono aprire in qualunque momento, ovunque per com'è la nostra conformazione idrografica ,soprattutto quando succedono fatti eccezionali come questo. L'unica cosa da fare adesso è fare poche polemiche, rimboccarsi le maniche, aiutare chi ne ha bisogno e ricostruire immediatamente per far tornare le persone alla vita normale. Ricordandoci che l'ambiente va preservato”, ha concluso Crosetto. (Rpi)