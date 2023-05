Maltempo: al via raccolta fondi Cia per l'emergenza in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la raccolta fondi di Cia-Agricoltori Italiani per l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Attivo il conto corrente dedicato, della Confederazione, per dare un contributo concreto alle imprese del comparto, travolte da allagamenti e frane (Causale "Cia per l'alluvione in Emilia-Romagna Iban: IT72P0538703202000003845011). L'Emilia-Romagna agricola – scrive Cia in una nota – sta facendo i conti con danni irreparabili, già stimati oltre un miliardo di euro, tra campi completamente allagati, allevamenti persi, stalle e strutture distrutte, senza poter quantificare il disastro ancora sotto acqua e detriti, ma soprattutto il dolore per le vittime. Da parte di Cia, con il presidente nazionale Cristiano Fini, la solidarietà alle comunità più colpite, soprattutto nel triangolo Forlì-Cesena-Rimini, e l'appello alle istituzioni: "Occorre fare in fretta per mettere in salvo le persone e in sicurezza edifici e infrastrutture. Ci sono 37 comuni completamente allagati, senza utenze e servizi fondamentali. Sono più di 20 mila gli sfollati e migliaia le imprese in tilt, con il comparto agricolo tra i più colpiti. Serve subito una legislazione d'emergenza come per il terremoto del 2012", ha detto Fini. (segue) (Com)