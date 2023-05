Maltempo: al via raccolta fondi Cia per l'emergenza in Emilia-Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Cia, ci sono azioni da mettere in campo subito, così come scritto alla premier Meloni la scorsa settimana e ribadito, ieri, nel vertice d'urgenza al Dipartimento della Protezione civile con i ministri Musumeci, Lollobrigida, Nordio, Calderone e il viceministro Leo. Nel dettaglio, Cia torna a chiedere un Decreto legge ad hoc dove anche l'agricoltura possa trovare spazio e risorse finanziarie, perché servono interventi efficaci, concreti e all'altezza delle aspettative del mondo imprenditoriale agricolo, già da tempo alle prese non con poche avversità. Bisogna salvaguardare il sistema economico-produttivo del territorio, le filiere agricole locali a partire da quella frutticola. Bene, per Cia, la sospensione di mutui e bollette, e che il Governo si sia prontamente attivato per richiedere anche un Fondo di solidarietà Ue. Servirà unire tutte le forze, insieme anche a un Fondo specifico destinato alla ricostruzione delle aree colpite, per favorire la liquidità delle imprese, dare sostegno al reddito dei lavoratori, inclusi quelli del settore agricolo. (Com)