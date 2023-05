Lombardia: Di Marco (M5s), voli pindarici da Bertolaso su case e ospedali comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi l'assessore Bertolaso ha sciorinato slide e aggiornamenti molto vaghi sulla sanità territoriale. Solo puro maquillage.Non è stato possibile sapere, ad esempio, la differenza tra case di comunità inaugurate e case di comunità realmente attive e quindi pienamente realizzate". Lo comunica in una nota Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia. "Ad oggi sappiamo di numerose case di comunità inaugurate, soprattutto in periodo pre elettorale, in strutture già presenti dove, però, erano già attivi dei servizi - aggiunge Di Marco -. Il Movimento 5 Stelle vuole sapere se nelle 105 case di comunità sono, invece, stati implementati al 100 per cento i servizi che erano previsti dalla programmazione di Regione Lombardia. Le domande e i dubbi sono molti, come ad esempio quante Cot, quante guardie mediche, quanta diagnostica, quanti medici di base, quanti servizi e quali orari di apertura sono garantiti all'interno delle 105 case di comunità inaugurate in pompa magna. Domande semplici a cui sembra non si possa avere risposta". Lo scorso 18 aprile "il mio gruppo ha fatto un accesso agli atti per avere questo tipo di informazione, siamo al 18 maggio e nonostante un nuovo sollecito, non abbiamo avuto riscontro. Quello che abbiamo oggi non corrisponde all'idea che aveva Regione Lombardia di casa di comunità ed è chiaro che qualcosa non ha funzionato nel corso di questi mesi. Il M5s non è assolutamente soddisfatto dalla relazione di Bertolaso, che ha evitato di rispondere alle domande scomode per non ammettere l’operazione di maquillage elettorale", conclude Di Marco (Com)