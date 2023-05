Sardegna: Salone del libro Torino, assessore Biancareddu inaugura stand dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato dall’Assessore Andrea Biancareddu, lo Stand della Regione Sardegna alla 35.ma edizione della Fiera del libro, in programma sino al 22 maggio prossimi. La Sardegna è la "Regione ospite", in un palcoscenico internazionale di grande richiamo, di promuovere l'immagine della Sardegna, oltre agli interventi per la promozione delle opere edite nell’Isola. "Tale opportunità – sottolinea l’assessore alla Cultura Andrea Biancareddu - consentirà di poter promuovere e valorizzare non solo le iniziative e i progetti sostenuti dal territorio nel settore editoriale e culturale, ma anche quello di far conoscere il proprio patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, archeologico, storico e culturale Un appuntamento davvero unico per il grande richiamo che la Fiera del libro di Torino ha ormai consolidato da anni e che richiama migliaia di visitatori". Tema di quest’anno del Salone è “Attraverso lo specchio”, che prende spunto dall’opera di Lewis Carroll dedicata alle avventure di Alice nel mondo capovolto. La proposta culturale intende promuovere le produzioni editoriali più recenti, con l’esplicita missione di diffondere la conoscenza coinvolgendo tutte le fasce di pubblico. (segue) (Rsc)