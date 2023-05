Maltempo: Cirio, in Piemonte al momento non abbiamo segnalazioni particolari ma massima allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte stiamo seguendo la situazione ora per ora, non abbiamo al momento segnalazioni particolari neanche sul weekend. Però sappiamo che i colori cambiano repentinamente, quindi con grande tempestività la nostra struttura di protezione civile è pronta a controllare ora per ora eventuali mutamenti. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando il rischio inondazioni in Piemonte dopo l’alluvione in corso in Emilia Romagna. “Quindi c'è uno stato di allerta molto attento e generalizzato, che però non ci ha impedito di aiutare gli amici dell'Emilia Romagna, perché abbiamo inviato cento uomini, quasi trenta mezzi e quindi siamo pienamente operativi per aiutare chi ha bisogno - ha continuato Cirio - Il Piemonte è stato aiutato quando aveva necessità di sostegno e oggi noi siamo solidali con chi ha necessità. Però con un occhio sempre attento all'evoluzione delle condizioni meteo nel nostro territorio, per essere pronti a intervenire immediatamente, qualora se ne ravvisi la necessità”, ha concluso. (Rpi)