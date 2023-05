Colombia: Petro cancella tweet, non confermato il ritrovamento di minori nella foresta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha cancellato dal proprio profilo twitter un messaggio nel quale dava conto del ritrovamento in vita di tre bambini e un neonato nella foresta, 17 giorni dopo che fosse precipitato l'aereo a bordo del quale viaggiavano, assieme a tre adulti. "Ho deciso di cancellare il messaggio per il fatto che l'informazione ricevuta dall'Icbf (Istituto colombiano del benessere familiare) non è potuta essere confermata. Mi dispiace per quanto accaduto. Le Forze militari e le comunità indigene porteranno avanti la loro ricerca instancabile, per dare al Paese la notizia che sta aspettando", ha scritto Petro. L'annuncio del presidente aveva avuto ampia eco sui media locali ma generato "incertezza", scrive il quotidiano "El Tiempo", dal momento che nessuna autorità, né le Forze armate né l'Icbf, hanno £confermato che effettivamente ci sia stato il ritrovamento dei minorenni". Citando fonti militari, la testata segnala inoltre che nessuno sa da dove sia emersa questa informazione. (segue) (Mec)