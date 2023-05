Colombia: Petro cancella tweet, non confermato il ritrovamento di minori nella foresta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento non c'è altra priorità che quella di procedere con la ricerca fino a quando non verranno trovati. La vita dei bambini è la cosa più importante", ha concluso Petro nel suo messaggio. Poche ore prima, il presidente aveva scritto che "dopo un arduo lavoro di ricerca delle nostre Forze militari, sono stati trovati in vita i quattro bambini che erano scomparsi a seguito di un incidente aereo nel Guaviare. Una gioia per il paese". Il 1 maggio, l'Aeronautica civile della Colombia segnalava che un piccolo aereo aveva denunciato difficoltà di volo, prima di far perdere le sue coordinate. Dopo sedici giorni di ricerche, le autorità hanno ritrovato l'apparecchio, un Cessna 206, incagliato nella vegetazione. Poco prima erano stat trovati i corpi senza vita dei tre adulti. I minori, ricostruivano alcuni media, sarebbero riusciti a sopravvivere nutrendosi di frutta e ortaggi. (Mec)