Maltempo: operatori turismo ottimisti, “presto in Emilia-Romagna tornerà tutto alla normalità”

- La Riviera romagnola terrà. Questo è il sentimento degli operatori del settore del turismo di fronte alla tragedia dell’alluvione. Stiamo parlando di un’industria tra le più prospere e in forma d’Italia, che nel 2022 ha fatto dei numeri altissimi. Lo scorso anno si è infatti chiuso con un recupero di presenze e arrivi che in alcuni casi è andato oltre il 2019, l'anno d'oro del turismo made in Emilia-Romagna. E i romagnoli non sono gente che molla, come fa capire Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini: “La situazione è sotto controllo – ha commentato Rinaldis –, gli alberghi non hanno mai chiuso e i bagnini sono tutti al lavoro per sistemare le spiagge, siamo certi che già dalla prossima settimana tutto tornerà alla normalità”. Il turismo in Emilia-Romagna quindi non si ferma: montagna o città d'arte la regione colpita dal maltempo è tornata ad essere una delle destinazioni più ambite per trascorrere le vacanze o un fine settimana. La sola Riviera - Rimini, Riccione, Milano Marittima, solo per citare i luoghi più noti - nel 2022 ha totalizzato ben 42 milioni di presenze (+15,5 per cento sul 2021) con più di sette milioni di arrivi (+22,4 per cento). Seguono le città d'arte e d'affari che, con la ripresa rispetto al 2021, registrano ora oltre un quarto degli arrivi (26,3 per cento) e il 13,8 per cento delle presenze complessive regionali. Ottimista anche Andrea Babbi, vicepresidente nazionale Fiavet: “Risaliremo la china in fretta come al solito. Nel giro di una settimana tutte le strutture turistiche saranno accoglienti come lo erano sette giorni fa”, ha dichiarato. (Rin)