Sanbità: Bertolaso, curati doppio dei lombardi con telemedicina e cure domiciliari entro 2027

- Aumento degli investimenti nel sociale, nella presa in carico di fragili, anziani e disabili, nelle cure domiciliari e nella telemedicina, nella prevenzione e cura del disagio psichico specie tra i giovani. Transizione digitale da completarsi entro il 2027 per tutte le aziende socio sanitarie. Aumento dei controlli sui cantieri per prevenire gli incidenti sul lavoro. Questi sono alcuni dei target indicati nel Prss (Piano regionale di Sviluppo e Sostenibilità) illustrato oggi dall’Assessore al Welfare Guido Bertolaso in Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia presieduta da Emanuele Monti (Lega). I numeri dell’assistenza in Regione Lombardia sono significativi: 723 Residenze per anziani (Rsa) che accolgono oltre 70 mila ospiti, 103 residenze per disabili (Rsd), 75 hospice, 138 strutture riabilitative varie. L’obiettivo è aumentare significativamente le risorse a disposizione partendo dagli attuali 2 miliardi di euro del bilancio regionale dedicati all’assistenza cui vanno aggiunti 1,5 miliardi per disabili e medici di famiglia. In particolare il documento si prefigge di raddoppiare in quattro anni il numero di cittadini lombardi curati a casa dagli attuali 110 mila a oltre 226 mila e di completare la transizione digitale delle aziende socio-sanitarie che entro il 2027 dovranno tutte operare tramite il fascicolo sanitario elettronico (Fse). “Ringrazio l’Assessore Bertolaso – ha commentato il Presidente della Commissione Emanuele Monti – per la sensibilità che ha sempre mostrato ai temi del sociale e del socio-sanitario. Sono sicuro che il suo impegno e quello della struttura faranno sì che le risorse dedicate a questo settore nel corso di questa legislatura crescano di pari passo con l’aumento dell’età media dei lombardi. Non basta allungare la vita, bisogna garantire ai nostri anziani, ai disabili, alle persone fragili standard qualitativi sempre migliori sia per chi è ricoverato in struttura sia per chi viene accudito a casa. Entro ottobre – ha concluso Monti – l’Assessore ci ha promesso il testo del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale: sarà in quella sede che dovremo reperire le risorse aggiuntive per realizzare gli obiettivi ambiziosi e sfidanti enunciati oggi.” (segue) (Com)