Sanbità: Bertolaso, curati doppio dei lombardi con telemedicina e cure domiciliari entro 2027 (2)

- “Sono un medico – ha spiegato Bertolaso – ma nella mia carriera mi sono quasi sempre occupato più di assistenza che di cura. Sono quindi assolutamente convinto del ruolo strategico che hanno la prevenzione, il sostegno alle fragilità, il presidio del territorio e delle attività produttive nel determinare il grado di benessere di una popolazione specie se in progressivo invecchiamento per motivi demografici come la nostra. Assicuro quindi al Consiglio il mio impegno più totale e convinto per reperire risorse aggiuntive in modo da raggiungere gli ambiziosi target che il Piano regionale di Sviluppo si pone da qui a fine legislatura". Gli interventi dei Consiglieri hanno spaziato dalla richiesta di rafforzamento dei fondi per la neuropsichiatria infantile e adolescenziale che ha visto una crescita esponenziale dei casi a seguito del Covid (Lisa Noja, Azione-Italia Viva), alla richiesta di rivedere gli standard strutturali delle RSA ormai inadeguati a seguito dell’aumento dell’età media dei degenti (Carlo Borghetti, PD) e alla richiesta di estendere i controlli anti-infortunistici dai soli cantieri edili a tutte le altre attività lavorative potenzialmente pericolose (Onorio Rosati, Alleanza Verdi e Sinistra). (Com)