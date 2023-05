Cina-Asia centrale: Xi Jinping apre il vertice, al via nuova era di legami tra nostri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Xi Jinping ha aperto ufficialmente il vertice tra Cina e Asia centrale a Xi’an, terminale storico della Via della seta a Oriente, parlando di “una nuova era” di legami tra i Paesi e di un incontro di “significato fondamentale” tra i leader. “Sono fiducioso. Credo che con i nostri sforzi congiunti, il summit sarà un pieno successo e verrà aperta una nuova era delle relazioni tra Cina e Asia centrale”, ha detto Xi nel suo intervento. Il presidente cinese ha definito “una scelta strategica” quella di rafforzare le relazioni tra Pechino e i cinque Paesi della regione centrasiatica, per le quali ha pronosticato “un brillante futuro”. L’interscambio commerciali tra le due parti ha raggiunto i 70 miliardi di dollari nel 2022 e ha visto una crescita del 22 per cento su base annuale nel primo trimestre del 2023. L’Asia centrale è una regione chiave per lo sviluppo del maxi-progetto infrastrutturale cinese della Nuova via della seta (Belt and road iniatiave, Bri) e non è un caso che Xi abbia scelto lo scorso anno proprio il Kazakhstan per il suo primo viaggio all’estero dopo la pandemia di Covid-19. (segue) (Cip)