- Regno Unito-Francia: fonti stampa, Johnson definì Macron "il leccapiedi di Putin" - Dopo l'invasione russa dell'Ucraina l'ex premier britannico Boris Johnson ha definito il presidente francese, Emmanuel Macron, "il leccapiedi di Putin". Lo ha dichiarato Guto Harri, ex capo di comunicazioni di Downing Street, secondo cui Johnson avrebbe apostrofato con termini coloriti Macron dopo le critiche a lui rivolte dal titolare dell'Eliseo per la gestione della crisi dei rifugiati ucraini. Il quotidiano "The Telegraph" riporta tuttavia che Johnson ha smentito il racconto fornito dal suo ex collega. (segue) (Res)