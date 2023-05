© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Norvegia: fonti stampa, Usa hanno chiesto disponibilità a Oslo per scambio prigionieri con Russia - Le autorità degli Stati Uniti avrebbero contattato la Norvegia e altri Paesi alleati per identificare cittadini russi attualmente in carcere e che potrebbero essere inclusi in uno scambio di prigionieri con Mosca. Nello specifico, come scrive il quotidiano "Verdens Gang", i due cittadini Usa che dovrebbero venire liberati sono l'ex marine Paul Whelan e il giornalista Evan Gershkovich, attualmente detenuti in Russia. Mikhail Mikusjin, presunta spia russa arrestata a Tromsoe nell'ottobre 2022 in Norvegia, potrebbe essere giudicata idonea per questo scambio di prigionieri, secondo "Vg". Le autorità di Oslo, tuttavia, avrebbero dei dubbi sulla possibilità di permettere uno scambio di prigionieri, basandosi sulla legislazione norvegese. Il quotidiano ha inoltre evidenziato come in questa fase gli Usa non avrebbero nessun prigioniero russo da poter offrire come controparte a Mosca. Mikusjin era stato accusato di spionaggio dopo aver lavorato presso l'Università artica di Tromsoe sotto il finto nome di José Assis Giammaria, con passaporto brasiliano. La Polizia di sicurezza norvegese ritiene che Mikusjin sia cittadino russo e che sia stato inviato nel Paese scandinavo dall'intelligence di Mosca. (segue) (Res)