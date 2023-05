© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: ministra Diaz invita i popolari a non "giocare" con "l'Eta che non esiste" - La ministra del Lavoro spagnola e leader della piattaforma Sumar, Yolanda Díaz, ha invitato il Partito popolare (Pp) a "non giocare con le cose importanti" in campagna elettorale perché "la violenza terroristica dell'Eta non esiste". In alcune dichiarazioni rilasciate ai media durante una visita a Santiago de Compostela, Diaz ha sollecitato a lavorare per la pace "tutti insieme", aggiungendo che "non tutto è valido in politica". La ministra del Lavoro ha detto di essere "soddisfatta" che la Spagna non soffra più la violenza dell'organizzazione terroristica indipendentista basca Eta e che "tutti i democratici devono prendere questo fatto molto seriamente". Oggi la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, aveva esortato a mettere fuori legge il partito indipendentista Eh Bildu, lamentando il fatto che Eta "è ancora viva e vuole distruggere la Spagna". (segue) (Res)