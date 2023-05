© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G7: Cina accusa Giappone di essere "ossessionato" dallo scontro tra blocchi - Il Giappone, che si prepara a inaugurare domani il vertice del G7 a Hiroshima, è "ossessionato dal voler alimentare lo scontro tra blocchi per danneggiare gli interessi regionali". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna, dopo che il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha contestato la crescente assertività militare della Cina nell'Indo-Pacifico. A inizio settimana, il premier ha ribadito che il summit tenuto dai leader di Francia, Germania, Italia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone offrirà l'occasione di inviare "un forte messaggio" al mondo, ovvero che tutti i tentativi di modificare lo status quo con la forza da parte della Russia in Ucraina e dalla Cina nell'Indo-Pacifico non saranno tollerati. "Se Tokyo si opponesse realmente ai cambiamenti unilaterali dello status quo, dovrebbe frenare le forze che cercano di riportare indietro l'orologio della storia, riflettere seriamente sulla propria storia di aggressione militarista, riaffermare la sua adesione all'ordine internazionale post Seconda guerra mondiale e rispettare il principio della Cina unica", ha dichiarato il portavoce cinese. (segue) (Res)