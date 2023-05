© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ambasciatore Egitto in Italia, “collaboriamo con Haftar, deve esserci un solo esercito” - L’Egitto collabora con il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) con sede centrale a Bengasi, nell’est della Libia, e ritiene importante che ci sia un solo esercito con un unico comandante in capo. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, per cinque anni portavoce del presidente della Repubblica, Abdel Fatah al Sisi. “La posizione dell’Egitto è molto chiara in questo senso: tratta solo con l’esercito nazionale, mai con le milizie o con forze armate non regolari. L’Egitto parla solo con i governi centrali e non con governi o istituzioni parallele”, spiega Rady. (segue) (Res)