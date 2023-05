I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ambasciatore Egitto in Italia, “governo Dabaiba scaduto, Parlamento unica istituzione legittima” - Il mandato del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, “è scaduto” e l’unica istituzione veramente legittima nel Paese nordafricano è la Camera dei rappresentanti del presidente Aguila Saleh. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, per cinque anni portavoce del presidente della Repubblica, Abdel Fatah al Sisi. “Le elezioni che dovevano tenersi nel dicembre 2021 sono state rinviate. In Libia c’è una transizione che dura ormai da dieci anni”, riferisce il diplomatico, spiegando che “il Parlamento guidato dal presidente Saleh è l’unico ente che è stato veramente eletto in Libia, l’unico che ha la legittimità, l’unico scelto dal popolo”. Rady evidenzia poi che la politica estera dell’Egitto è molto netta: “Trattiamo sempre e solo con eserciti nazionali e governi centrali, nessun altro ente o parallelo diverso. Siamo contro la divisione di qualsiasi nazionale, abbiamo molto rispetto del principio della cittadinanza e di non interferenza nella sovranità degli Stati”. (segue) (Res)