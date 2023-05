I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Egitto: l'ambasciatore Rady a “Nova”, "dialoghiamo per la sicurezza del Nord Africa e del Mediterraneo" - Il dialogo tra Italia ed Egitto è fondamentale per la sicurezza del Nord Africa e del Mediterraneo. Ne è convinto l’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, per cinque anni portavoce del presidente della Repubblica, Abdel Fatah al Sisi. In un’intervista ad “Agenzia Nova” a tre mesi dal suo arrivo a Roma, il diplomatico egiziano afferma che la complessa situazione al livello internazionale e regionale impone “un maggiore coordinamento e scambio di informazioni tra Italia ed Egitto” su fascicoli come le migrazioni illegali, la sicurezza alimentare, l’energia, la lotta al terrorismo e la crisi in Libia. Il diplomatico egiziano parla di “rinnovato slancio nelle relazioni bilaterali”, citando le diverse visite governative di alto livello tra i rappresentanti governativi dei due Paesi avvenute di recente, a cominciare dalla partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al vertice sul clima Cop27 a Sharm el Sheikh lo scorso mese di novembre. “Per il presidente Al Sisi era molto importante invitare il premier Meloni al vertice Cop27 di Sharm el Sheikh nel giorno stesso del suo insediamento a Roma”, rivela Rady. (segue) (Res)