I fatti del giorno - America Latina

- Perù: magistratura si attiva per estradizione da Israele di moglie ex presidente Toledo - La magistratura del Perù ha sollecitato l'estradizione da Israele di Eliane Karp, la moglie dell'ex presidente Alejandro Toledo ricercata per un presunto caso di corruzione. La richiesta è stata firmata dal procuratore Rafael Vela, titolare delle indagini in quanto capo dell'ufficio peruviano "Lava Jato", sulla base di una ipotesi di "riciclaggio di denaro sporco con danno all'erario". La magistratura ha chiesto aiuto al ministero degli Esteri per aprire la collaborazione con le autorità di Israele, Paese in cui Karp è arrivato il 10 maggio, proveniente dagli Stati Uniti. Il titolare della cooperazione internazionale della procura, Edgar Rebaza, ha chiarito che la richiesta non sarà comunque pronta in tempi rapidi, vista la necessità di conoscere le procedure del caso e organizzare la cooperazione giudiziaria con Tel Aviv. (segue) (Res)