I fatti del giorno - America Latina (2)

- Ecuador: presidente Messico, con scioglimento Parlamento non prevediamo instabilità - La decisione del presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni "non provocherà instabilità" nel Paese. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, promettendo l'attenzione del suo governo all'evolversi della vicenda. "Non credo ci sarà instabilità, oltre al fatto che non la desidero. Speriamo che i fratelli ecuadoriano possano risolvere la questione con questo procedimento delle nuove elezioni", ha detto Lopez Obrador invitando "tutte le forze politiche a partecipare. Non credo ci sia violenza politica, ma nel caso saremo attenti", ha aggiunto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. (segue) (Res)