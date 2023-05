I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: italiano morto annegato a Rio de Janeiro - Un turista italiano di 39 anni è morto ieri a Rio de Janeiro, in Brasile, dopo un tuffo in mare sulla spiaggia di Barra da Tijuca. Marco Nastasi, originario della provincia di Trento, sarebbe stato trascinato dalla risacca, secondo quanto riferisce la stampa brasiliana. L’uomo, che era in compagnia della moglie, è stato soccorso in elicottero dai vigili del fuoco, ma è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale per arresto cardiorespiratorio. Marco Nastasi viveva da tempo in Colombia e si trovava in Brasile come turista. (segue) (Res)