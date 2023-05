I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: tasso disoccupazione nel primo trimestre 2023 cresce in 16 dei 27 stati - Nel primo trimestre del 2023 il tasso di disoccupazione è cresciuto in 16 dei 27 stati del Brasile. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Gli stati dove si registra maggiore disoccupazione è Bahia (14,4 per cento), seguito da Pernambuco (14,1), Amapà (12,2), Rio Grande do Norte (12,1), Distretto federale (12), Sergipe (11,9), Rio de Janeiro (11,6), Paraiba e Piaui (11,1), Alagoas (10,6), Amazzonia (10,5), Maranhao (9,9), Parà (9,8), Cearà (9,6). Gli stati dove il tasso di disoccupazione è stato più basso sono Tocantins (6,9 per cento), Roraima e Minas Gerais (6,8) Rio Grande do Sul (5,4), Mato Grosso do Sul (4,8), Mato Grosso (4,5) e Santa Catarina (3,8). (segue) (Res)