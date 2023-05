I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: elezioni potrebbero svolgersi nell'ultima settimana di agosto - Le elezioni parlamenti e presidenziali in Ecuador verranno convocate entro il 24 maggio. Lo ha reso noto la presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Diana Atamaint, aggiungendo che il processo elettorale durerà 90 giorni. Il che significa che gli ecuadoriani dovrebbero essere chiamati alle urne nell’ultima settimana di agosto. “Abbiamo sette giorni per indire le elezioni. Significa che il 24 maggio è il termine massimo per indire le elezioni”, ha dichiarato la funzionaria parlando ieri in conferenza stampa. Il Cne prevede di svolgere il processo elettorale entro i successivi 90 giorni, che vengono conteggiati dalla data della convocazione delle elezioni. (Res)